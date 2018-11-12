Три медалі завоювали українці на ЧЄ з тхеквондо
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. З 8 по 11 листопада у столиці Польщі тривали змагання за нагороди чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед молоді, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
За підсумками турніру в скарбничці “синьо-жовтої” збірної три нагороди.
Титул “чемпіона Європи” серед спортсменів вагової категорії до 54 кг завоював Василь Котяш. Тарас Мальченко (54 кг) та Микита Турган (+87 кг) стали бронзовими призерами першості.
Як повідомляв УНН, українська спортсменка принесла Україні медаль ЧЄ з тхеквондо.