Три медалі завоювали українці на ЧЄ з тхеквондо

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. З 8 по 11 листопада у столиці Польщі тривали змагання за нагороди чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ) серед молоді, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.

За підсумками турніру в скарбничці “синьо-жовтої” збірної три нагороди.

Титул “чемпіона Європи” серед спортсменів вагової категорії до 54 кг завоював Василь Котяш. Тарас Мальченко (54 кг) та Микита Турган (+87 кг) стали бронзовими призерами першості.

Як повідомляв УНН, українська спортсменка принесла Україні медаль ЧЄ з тхеквондо.

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