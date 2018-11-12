Три медали завоевали украинцы на ЧЕ по тхэквондо
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. С 8 по 11 ноября в столице Польши продолжались соревнования за награды чемпионата Европы по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
По итогам турнира в копилке “сине-желтой” сборной три награды.
Титул “чемпиона Европы” среди спортсменов весовой категории до 54 кг завоевал Василий Котяш. Тарас Мальченко (54 кг) и Никита Турган (+87 кг) стали бронзовыми призерами первенства.
Как сообщал УНН, украинская спортсменка принесла Украине медаль ЧЕ по тхэквондо.