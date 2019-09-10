Украинские тхеквондисты завоевали четыре награды на молодежном ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. “Золото” и три “бронзы” получили украинские спортсмены на молодежном чемпионате Европы по тхэквондо (WTF), что с 5 по 8 сентября проходил в Хельсинборзи (Швеция), информирует УНН со ссылкой на Федерацию тхэквондо Украины.
Чемпионом Европы в весовой категории до 74 кг стал Константин Костеневич, представляющий Киев. На пути к медали, он победил соперников из Дании 30:8, Молдовы 26:6, Турции 17:3, Испании 20:8, а в финале со счетом 20:15 победил тхеквондиста из Бельгии.
В этой же весовой киевлянин Владислав Ерко стал бронзовым призером. В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 62 кг третье место заняла Мария Лабузова из Николаева, а Виктория Собко стала третьей в весе до 52 кг.
Напомним, что украинцы имели медали на прошлогоднем ЧЕ по тхэквондо среди молодежи.