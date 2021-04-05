Українські тенісистки покращили місце в рейтингу WTA

Деталі

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла п'яте місце в рейтингу WTA за підсумками виступу в Маямі. В її активі 5750 очок, і менше 200 очок відставання від американки Софії Кенін.

Друга ракетка України Даяна Ястремська на цьому тижні – 30-та в світі (+1), Марта Костюк займає 84-е місце (+1), Катаріна Завацька - 125 (+3), Катерина Козлова - 129 (-12), Леся Цуренко - 137 (+7), Ангеліна Калініна - 161 (+8), Дар'я Снігур - 197, Катерина Бондаренко-242 (+3).

Лідером заліку залишилась австралійка Ешлі Барті – 9186 очок. За нею йде японка Наомі Осака – 7985. Трійку замикає Сімона Халеп – 6965.

Доповнення

У парній класифікації найкращий результат серед українок у Надії Кіченок - 45 місце, на 46 сходинці знаходиться Людмила Кіченок.