Теніс: Світоліна поступилася першій ракетці світу на Miami Open
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) програла Ешлі Барті (№1 WTA) в 1/2 фіналу турніру WTA в Майамі з рахунком - 3:6, 3:6. Про це повідомляє сайт БТУ, передає УНН.
Деталі
Світоліна оформила в кожному сеті по брейку, а на своїй подачі програла п’ять геймів. На рахунку Світоліни два ейси, одна подвійна помилка, 11 віннера і 34 невимушених помилки. В активі Барті сім ейсів, одна подвійна помилка, 28 Віннер і 28 невимушених помилок.
Доповнення
Для Світоліни це був перший півфінал у сезоні.
Довідково
Miami Masters — професійний тенісний турнір, який проводиться в місті Майамі-Гарденс (штат Флорида, США). Призовий фонд турніру — 9 млн доларів. У 2021 року турнір проходить з 22 березня по 4 квітня.