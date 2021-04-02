Теніс: Світоліна поступилася першій ракетці світу на Miami Open

Деталі

Світоліна оформила в кожному сеті по брейку, а на своїй подачі програла п’ять геймів. На рахунку Світоліни два ейси, одна подвійна помилка, 11 віннера і 34 невимушених помилки. В активі Барті сім ейсів, одна подвійна помилка, 28 Віннер і 28 невимушених помилок.

Доповнення

Для Світоліни це був перший півфінал у сезоні.

Довідково

Miami Masters — професійний тенісний турнір, який проводиться в місті Майамі-Гарденс (штат Флорида, США). Призовий фонд турніру — 9 млн доларів. У 2021 року турнір проходить з 22 березня по 4 квітня.