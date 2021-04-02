Теннис: Свитолина уступила первой ракетке мира на Miami Open
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла Эшли Барти (№1 WTA) в 1/2 финала турнира WTA в Майами со счетом - 3:6, 3:6. Об этом сообщает сайт БТУ, передает УНН.
Детали
Свитолина оформила в каждом сете по брейку, а на своей подаче проиграла пять геймов. На счету Свитолина два эйса, одна двойная ошибка, 11 виннера и 34 невынужденных ошибки. В активе Барти семь эйсов, одна двойная ошибка, 28 виннеров и 28 невынужденных ошибок.
Дополнение
Для Свитолины это был первый полуфинал в сезоне.
Справка
Miami Masters — профессиональный теннисный турнир, который проводится в городе Майами Гарденс (штат Флорида, США). Призовой фонд турнира — 9 млн долларов. В 2021 году турнир проходит с 22 марта по 4 апреля.