Украинские теннисистки улучшили место в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. WTA опубликовала обновленный рейтинг в котором свои места узнали украинские теннисистки, передает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Детали
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила пятое место в рейтинге WTA по итогам выступления в Майами. В ее активе 5750 очков, и менее 200 очков отставание от американки Софии Кенин.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская на этой неделе - 30-я в мире (1), Марта Костюк занимает восемьдесят четвёртое место (1), Катарина Завацкая - 125 (3), Екатерина Козлова - 129 (-12), Леся Цуренко - 137 (7), Ангелина Калинина - 161 (8), Дарья Снигур - 197, Екатерина Бондаренко-242 (3).
Лидером зачета осталась австралийка Эшли Барти - 9186 очков. За ней следует японка Наоми Осака - 7985. Тройку замыкает Симона Халеп - 6965.
Дополнение
В парной классификации лучший результат среди украинок у Надежды Киченок - 45 место, на 46 строчке находится Людмила Киченок.