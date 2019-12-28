Українські режисери зняли три мультфільми про кібербулінг

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Всеукраїнська кампанія проти кібербулінгу Docudays UA презентувала документальні мультфільми, засновані на реальних історіях дітей, які змогли захиститися від онлайн-цькувань. Дані стрічки рекомендують до перегляду в школах та вдома батькам з дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисний департамент Docudays UA.