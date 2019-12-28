Українські режисери зняли три мультфільми про кібербулінг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Всеукраїнська кампанія проти кібербулінгу Docudays UA презентувала документальні мультфільми, засновані на реальних історіях дітей, які змогли захиститися від онлайн-цькувань. Дані стрічки рекомендують до перегляду в школах та вдома батькам з дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на правозахисний департамент Docudays UA.
"Мета цих роликів показати дітям, що вихід є. Якщо ти опинився/лася в ситуації кібербулінгу, ніколи не треба соромитися звернутися по допомогу до дорослих, тому що ситуація може стати небезпечною. І ці історії яскраво це ілюструють", – пояснила директорка правозахисного департаменту Docudays UA Ксенія Шиманська.
Раніше було зібрано історії про те, як дітям вдалося впоратися із цькуванням у мережі. А незалежне журі на конкурсній основі обрало режисерів, які із цих історій створили три документальні анімаційні ролики.
Усього з’явилось три мультфільми:
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- Кібербулінг. Як я перестала бути жертвою - Денис Сполітак
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- Mr. Nox - Діана Денис
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- Як я став кіберсупергероєм - Тереза Яковина, Юрій Юдін
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Зазначається, що перші українські антикібербулінгові мультфільми можна переглядати разом з дитиною вдома й говорити про правила безпеки в онлайні. Також експерт(к)и Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA радять показувати ці ролики в школах з навчальною метою. Для цього до них створено сценарій обговорення.
Ролики зі сценарієм для обговорення радять використовувати вчителям, соціальним працівникам, психологам, шкільним офіцерам поліції, інспекторам ювенальної превенції, батькам школярів та всім, хто хоче захистити дітей від кібербулінгу.
Як раніше повідомляв УНН, майже кожен третій український школяр відчував себе жертвою онлайн-булінгу.