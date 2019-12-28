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Украинские режиссеры сняли три мультфильма о кибербуллинге

Украинские режиссеры сняли три мультфильма о кибербуллинге

Киев • УНН

 • 19382 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Всеукраинская кампания против кибербуллинга Docudays UA представила документальные мультфильмы, основанные на реальных историях детей, которые смогли защититься от онлайн-травли. Данные ленты рекомендуют к просмотру в школах и дома родителям с детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитный департамент Docudays UA.

"Цель этих роликов показать детям, что выход есть. Если ты оказался/лась в ситуации кибербуллинга, никогда не надо стесняться обратиться за помощью к взрослым, потому что ситуация может стать опасной. И эти истории ярко это иллюстрируют", - пояснила директор правозащитного департамента Docudays UA Ксения Шиманская.

Ранее было собрано истории о том, как детям удалось справиться с травлей в сети. А независимое жюри на конкурсной основе выбрало режиссеров, из этих историй создали три документальных анимационных ролика.

Всего появилось три мультфильма:

  • Кибербуллинг. Как я перестала быть жертвой - Денис Сполитак
  • Mr. Nox - Диана Денис
  • Как я стал киберсупергероем - Тереза Яковина, Юрий Юдин

Отмечается, что первые украинские антикибербуллинговые мультфильмы можно просматривать вместе с ребенком дома и говорить о правилах безопасности в Интернете. Также эксперты Всеукраинской кампании против кибербуллинга Docudays UA советуют показывать эти ролики в школах с учебной целью. Для этого в них создан сценарий обсуждения.

Ролики со сценарием для обсуждения советуют использовать учителям, социальным работникам, психологам, школьным офицерам полиции, инспекторам ювенальной превенции, родителям школьников и всем, кто хочет защитить детей от кибербуллинга.

Как ранее сообщал УНН, почти каждый третий украинский школьник чувствовал себя жертвой онлайн-буллинг.

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