Украинские режиссеры сняли три мультфильма о кибербуллинге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Всеукраинская кампания против кибербуллинга Docudays UA представила документальные мультфильмы, основанные на реальных историях детей, которые смогли защититься от онлайн-травли. Данные ленты рекомендуют к просмотру в школах и дома родителям с детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правозащитный департамент Docudays UA.
"Цель этих роликов показать детям, что выход есть. Если ты оказался/лась в ситуации кибербуллинга, никогда не надо стесняться обратиться за помощью к взрослым, потому что ситуация может стать опасной. И эти истории ярко это иллюстрируют", - пояснила директор правозащитного департамента Docudays UA Ксения Шиманская.
Ранее было собрано истории о том, как детям удалось справиться с травлей в сети. А независимое жюри на конкурсной основе выбрало режиссеров, из этих историй создали три документальных анимационных ролика.
Всего появилось три мультфильма:
-
- Кибербуллинг. Как я перестала быть жертвой - Денис Сполитак
-
- Mr. Nox - Диана Денис
-
- Как я стал киберсупергероем - Тереза Яковина, Юрий Юдин
-
Отмечается, что первые украинские антикибербуллинговые мультфильмы можно просматривать вместе с ребенком дома и говорить о правилах безопасности в Интернете. Также эксперты Всеукраинской кампании против кибербуллинга Docudays UA советуют показывать эти ролики в школах с учебной целью. Для этого в них создан сценарий обсуждения.
Ролики со сценарием для обсуждения советуют использовать учителям, социальным работникам, психологам, школьным офицерам полиции, инспекторам ювенальной превенции, родителям школьников и всем, кто хочет защитить детей от кибербуллинга.
Как ранее сообщал УНН, почти каждый третий украинский школьник чувствовал себя жертвой онлайн-буллинг.