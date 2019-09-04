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Майже третина школярів в Україні ставали жертвами онлайн-булінгу

Майже третина школярів в Україні ставали жертвами онлайн-булінгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Майже кожен третій український школяр відчував себе жертвою онлайн-булінгу. Відповідні дані опитування навів дитячий фонд ЮНІСЕФ, передає УНН.

"В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу, а 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття", - повідомили у Фонді.

Крім того, майже три чверті респондентів, які анонімно відповіли на запитання молодіжного опитування U-Report, також зазначили, що найчастіше онлайн-булінг трапляється в соціальних мережах, зокрема у Facebook, Instagram, Snapchat і Twitter.

Також більше половини молодих людей в Україні вважає, що проблему може вирішити сама молодь. В той час, кожен п’ятий український підліток думає, що державні органи теж мають відповідальними за подолання кібербулінгу. 14% молодих людей вбачають необхідність залучення школи і ще 12% – інтернет-провайдерів.

При цьому в ЮНІСЕФ додали, що для світу в цілому ситуація виглядає ще більш загрозливою. Так, жертвами онлайн-булінгу стає третина молодих людей у 30 країнах світу, а кожна п’ята молода людина змушена була пропускати заняття в школі через кібербулінг та насильство.

Нагадаємо, з дати набрання чинності закону по протидію цькуванню, 19 січня, по 22 травня суди розглянули 121 справу про булінг.

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