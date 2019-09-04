Почти треть школьников в Украине становились жертвами онлайн-буллинга
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Почти каждый третий украинский школьник чувствовал себя жертвой онлайн-буллинга. Соответствующие данные опроса привел детский фонд ЮНИСЕФ, передает УНН.
"В Украине 29% опрошенных подростков были жертвами онлайн-буллинга, а 16% были вынуждены пропускать через это школьные занятия", - сообщили в Фонде.
Кроме того, почти три четверти респондентов, которые анонимно ответили на вопросы молодежного опроса U-Report, также отметили, что чаще всего онлайн-буллинг встречается в социальных сетях, в частности в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitter.
Также более половины молодых людей в Украине считает, что проблему может решить сама молодежь. В то время каждый пятый украинский подросток думает, что государственные органы тоже должны быть ответственными за преодоление Кибербуллинга. 14% молодых людей видят необходимость привлечения школы и еще 12% - интернет-провайдеров.
При этом в ЮНИСЕФ добавили, что для мира в целом ситуация выглядит еще более угрожающей. Так, жертвами онлайн-буллинга становится треть молодых людей в 30 странах мира, а каждый пятый молодой человек вынужден был пропускать занятия в школе из-за кибербуллинга и насилия.
Напомним, с даты вступления в силу закона по противодействию травле, 19 января, по 22 мая суды рассмотрели 121 дело о буллинге.