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Почти треть школьников в Украине становились жертвами онлайн-буллинга

Почти треть школьников в Украине становились жертвами онлайн-буллинга

Киев  •  УНН

 • 13408 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Почти каждый третий украинский школьник чувствовал себя жертвой онлайн-буллинга. Соответствующие данные опроса привел детский фонд ЮНИСЕФ, передает УНН.

"В Украине 29% опрошенных подростков были жертвами онлайн-буллинга, а 16% были вынуждены пропускать через это школьные занятия", - сообщили в Фонде.

Кроме того, почти три четверти респондентов, которые анонимно ответили на вопросы молодежного опроса U-Report, также отметили, что чаще всего онлайн-буллинг встречается в социальных сетях, в частности в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitter.

Также более половины молодых людей в Украине считает, что проблему может решить сама молодежь. В то время каждый пятый украинский подросток думает, что государственные органы тоже должны быть ответственными за преодоление Кибербуллинга. 14% молодых людей видят необходимость привлечения школы и еще 12% - интернет-провайдеров.

При этом в ЮНИСЕФ добавили, что для мира в целом ситуация выглядит еще более угрожающей. Так, жертвами онлайн-буллинга становится треть молодых людей в 30 странах мира, а каждый пятый молодой человек вынужден был пропускать занятия в школе из-за кибербуллинга и насилия.

Напомним, с даты вступления в силу закона по противодействию травле, 19 января, по 22 мая суды рассмотрели 121 дело о буллинге.

Украинские Национальные Новости

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