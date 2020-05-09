Українські препарати від коронавірусу тестують у Німеччині - Мельник

Україні та Німеччині вдалося домовитися про те, як спільними зусиллями боротися з пандемією коронавірусу, наголосив посол.

"У нас справді є дуже непоганий досвід. Саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу. Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", повідомив Мельник.

Нагадаємо, Німеччина тестуватиме вакцини від коронавірусної інфекції на добровольцях.