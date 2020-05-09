Украинские препараты от коронавируса тестируют в Германии - Мельник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые украинские медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода, передает УНН.
Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса, подчеркнул посол.
"У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы стараемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", сообщил Мельник.
Напомним, Германия будет тестировать вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах.