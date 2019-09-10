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Українські полярники віднайшли в Антарктиді "загублену" триповерхову печеру

Українські полярники віднайшли в Антарктиді "загублену" триповерхову печеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українські полярники віднайшли "загублену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, і має кілька озер та річку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

"Пошуками займалися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що нині перебувають в річній "зимівці" на станції Академік Вернадський", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника 24-ої УАЕ Ігоря Дикого, ще з перших експедицій науковці знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, льодяну печеру.

"Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан, і вхід завалило. Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу до печери. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до "загубленої" печери", – розповів Дикий.

Як виявилося, печера насправді втричі більша, ніж вважалося раніше. Загальна довжина ходів – близько 200 метрів і розташовані вони у три поверхи.

"На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенський зал. Він заввишки 12 м (майже як чотириповерховий будинок), завширшки 8 м та завдовжки 30 метрів. У цьому залі виявили підльодну річку і два озерця, з яких науковці відібрали воду та лід для гідрохімічного аналізу та для подальших досліджень щодо наявності вірусів і бактерій за їхнім екологічним ДНК. Зразки льоду будуть збережені для докладнішого аналізу в лабораторіях України", - зазначили у міністерстві.

Крім цього, на глибині близько 20 метрів від поверхні, в одній з льодових брил, полярники знайшли перо птаха. Воно має досить широке опахало, тобто, як пояснили у міністерстві, точно належить не пінгвіну. Чиє ж це перо і скільки йому років, дослідники мають з’ясувати. Для цього зразки пера теж планують доправити в Україну під час повернення експедиції.

Нагадаємо, у Новій Зеландії вчені знайшли скам'янілості гігантського папуги-канібала.

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