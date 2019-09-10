Українські полярники віднайшли в Антарктиді "загублену" триповерхову печеру

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українські полярники віднайшли "загублену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, і має кілька озер та річку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.