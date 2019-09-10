Украинские полярники нашли в Антарктиде "потерянную" трехэтажную пещеру

"Поисками занимались участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся в годовой "зимовке" на станции Академик Вернадский", - говорится в сообщении.

По словам руководителя двадцать четвертого УАЭ Игоря Дикого, еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру.

"Вход в нее был с противоположного от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан, и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру. Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворди - нам повезло: мы нашли вход в "потерянную" пещеру", - рассказал Дикий.

Как оказалось, пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов - около 200 метров и расположены они в три этажа.

"На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал. Он высотой 12 м (почти как четырехэтажный дом), в ширину 8 м и длиной 30 м. В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований относительно наличия вирусов и бактерий по их экологическим ДНК. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины", - отметили в министерстве.

Кроме этого, на глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб, полярники нашли перо птицы. Оно имеет достаточно широкое опахало, то есть, как пояснили в министерстве, точно принадлежит не пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователи должны выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции.

Напомним, в Новой Зеландии ученые нашли окаменелости гигантского попугая-каннибала.