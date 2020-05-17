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Українські полярники повернулись додому після зимівлі на станції "Академік Вернадський"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Полярники 24-ї Української антарктичної експедиції повернулися в Україну після майже 13 місяців роботи на станції “Академік Вернадський”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

Українські полярники повернулись додому після зимівлі на станції "Академік Вернадський"

“Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) повернулися в Україну. Вони прилетіли в аеропорт „Бориспіль“ сьогодні, 17 травня 2020 року, евакуаційним рейсом з Лісабону”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що разом з ними повернулися учасники сезонного загону, які працювали на станції 3 місяці.

“Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак завдяки роботі команди НАНЦ, Посольств України в Чилі, Бразилії та Португалії це питання вдалося вирішити. Тоді як низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції”, — зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Полярники вирушили зі станції “Академік Вернадський” ще 24 квітня. 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети — протоки Дрейка — учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Відтак через Сантьяго, Сан-Пауло, Лісабон повернулися в Україну.

Враховуючи затримку зимувального загону 25-ї УАЕ в дорозі з України в Антарктиду, перезмінка на “Вернадському” цього року тривала 2 місяці — чи не найдовше в історії стації.

Усі полярники, що прибули в Україну, встановили спеціальний додаток “Дій вдома” та перебуватимуть вдома на самоізоляції.

“І зимувальний, і сезонний загони блискуче впорались зі своїми завданнями. Отримані ними дані мають значну цінність не лише для української, але й для світової науки. Привезені зразки весь наступний рік оброблятимуться в багатьох лабораторіях університетів та академічних інститутів”, — розповів Євген Дикий.

Нагадуємо, на станції “Академік Вернадський” загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович. За попередньою інформацією, відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.

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