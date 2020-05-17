Українські полярники повернулись додому після зимівлі на станції "Академік Вернадський"

“Учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) повернулися в Україну. Вони прилетіли в аеропорт „Бориспіль“ сьогодні, 17 травня 2020 року, евакуаційним рейсом з Лісабону”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що разом з ними повернулися учасники сезонного загону, які працювали на станції 3 місяці.

“Ми хвилювалися, що в умовах суворих карантинних обмежень майже по всьому світу нам не вдасться швидко повернути наших полярників додому. Однак завдяки роботі команди НАНЦ, Посольств України в Чилі, Бразилії та Португалії це питання вдалося вирішити. Тоді як низка інших країн була змушена залишити свої експедиції на станціях аж до наступного року або ж законсервувати станції”, — зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Полярники вирушили зі станції “Академік Вернадський” ще 24 квітня. 2 травня, після перетину найбільш штормового місця планети — протоки Дрейка — учасники експедицій прибули до порту Пунта-Аренас у Чилі. Відтак через Сантьяго, Сан-Пауло, Лісабон повернулися в Україну.

Враховуючи затримку зимувального загону 25-ї УАЕ в дорозі з України в Антарктиду, перезмінка на “Вернадському” цього року тривала 2 місяці — чи не найдовше в історії стації.

Усі полярники, що прибули в Україну, встановили спеціальний додаток “Дій вдома” та перебуватимуть вдома на самоізоляції.

“І зимувальний, і сезонний загони блискуче впорались зі своїми завданнями. Отримані ними дані мають значну цінність не лише для української, але й для світової науки. Привезені зразки весь наступний рік оброблятимуться в багатьох лабораторіях університетів та академічних інститутів”, — розповів Євген Дикий.

Нагадуємо, на станції “Академік Вернадський” загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Василь Омелянович. За попередньою інформацією, відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми.