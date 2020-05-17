Украинские полярники вернулись домой после зимовки на станции "Академик Вернадский"

"Участники зимовального отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) вернулись в Украину. Они прилетели в аэропорт "Борисполь" сегодня, 17 мая 2020, эвакуационным рейсом из Лиссабона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции 3 месяца.

"Мы волновались, что в условиях сурового карантина почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, Посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран были вынуждены оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра Минобразования Евгений Дикий.

Полярники отправились со станции "Академик Вернадский" еще 24 апреля. 2 мая, после пересечения наиболее штормового места планеты - пролива Дрейка - участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Далее через Сантьяго, Сан-Пауло, Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая задержку зимовального отряда 25-й УАЭ в пути из Украины в Антарктиду, пересменка на "Вернадском" в этом году длилась 2 месяца - чуть ли не дольше всех в истории стации.

Все полярники, прибывшие в Украину, установили специальное приложение "Дий дома" и будут находиться дома на самоизоляции.

"И зимовальный, и сезонный отряды блестяще справились со своими задачами. Полученные ими данные имеют значительную ценность не только для украинской, но и для мировой науки. Привезенные образцы весь следующий год будут обрабатываться во многих лабораториях университетов и академических институтов", - рассказал Евгений Дикий.

Напоминаем, на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омелянович. По предварительной информации, известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.