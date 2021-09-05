Українські полярники підтримали Всеукраїнський марш за тварин-2021

Цитата

"Ми, учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, перебуваючи у віддаленій Антарктиді на українській науковій станції "Академік Вернадський", маємо змогу спостерігати і вивчати тварин в природному заповідному середовищі, яке стало таким завдяки послідовним зусиллям міжнародної наукової та природоохоронної спільноти. Проте, ще не так давно ставлення до тварин у цьому регіоні нашої планети було зовсім іншим. Ще у 20-му столітті до тварин тут ставилися як до ресурсу, зокрема популяції китів нещадно експлуатували в ході китобійного промислу, і навіть заборона промислу досі не призвела до відновлення чисельності усіх видів.

Ми підтримуємо прагнення учасників Маршу щодо дбалого ставлення до тварин. Зокрема, ми щиро переконані, що морські ссавці мають жити виключно в морях і океанах, а не в дельфінаріях. Разом з вами ми поділяємо намір докласти якнайбільше зусиль для захисту довкілля, адже збереження планети починається з побутового рівня, та закликаємо кожного до гуманного поводження з тваринами", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Учасники Всеукраїнського маршу за тварин виступають за повну заборону цирків із тваринами, дельфінаріїв, контактних зоопарків, притравочних станцій і хутрових ферм, і вимагають справедливих покарань за жорстоке поводження з тваринами та викорінення в Україні ганебної практики фотопослуг і жебракування з тварини.

Додамо

Всеукраїнський марш за тварин, який проходить за ініціативи гуманістичного руху UAnimals, одночасно відбувається також у 30 українських містах.