Украинские полярники поддержали Всеукраинский марш за животных-2021

Цитата

"Мы, участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, находясь в отдаленной Антарктиде на украинской научной станции "Академик Вернадский", можем наблюдать и изучать животных в естественной заповедной среде, что стало таким благодаря последовательным усилиям международной научной и природоохранной общественности. Однако, еще недавно отношение к животным в этом регионе нашей планеты было совсем другим. Еще в 20-м веке к животным здесь относились как к ресурсу, в частности популяции китов беспощадно эксплуатировали в ходе китобойного промысла, а также запрет промысла до сих пор не привел к восстановлению численности всех видов.

Мы поддерживаем стремление участников Марша по заботе в отношении к животным. В частности, мы искренне убеждены, что морские млекопитающие должны жить исключительно в морях и океанах, а не в дельфинариях. Вместе с вами мы разделяем намерение приложить максимум усилий для защиты окружающей среды, ведь сохранение планеты начинается с бытового уровня, и призываем каждого к гуманному обращению с животными", - говорится в сообщении.

Детали

Участники Всеукраинского марша за животных выступают за полный запрет цирков с животными, дельфинариев, контактных зоопарков, притравочних станций и пушных ферм, и требуют справедливых наказаний за жестокое обращение с животными и искоренения в Украине позорной практики фотоуслуг и попрошайничества с животными.

Добавим

Всеукраинский марш за животных, который проходит по инициативе гуманистического движения UAnimals, одновременно происходит также в 30 украинских городах.