Україна вийшла на Марш за права тварин. Лише у Києві зібралось близько тисячі людей

Деталі

За ініціативи UAnimals Марш за тварин одночасно відбувається у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Одесі, Сєвєродонецьку, Чернігові – загалом у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції «Академік Вернадський».

Разом із тисячами учасників Всеукраїнського маршу за права тварин ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та депутатів Верховної Ради України з вимогою законодавчої заборони цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв, хутрових ферм і притравочних станцій.

Цитата

"Ми вимагаємо справедливості та закликаємо сприяти притягненню до відповідальності живодерів і «догхантерів».

Нам кажуть, що захист тварин не на часі. Але ми зібралися тут, бо гуманність завжди на часі. Підприємці, актори, артисти, волонтери, студенти, пенсіонери, ветерани – ми всі різні, але разом вимагаємо одного: врятувати тварин!

Прийшов момент не обіцянок, а змін для порятунку життів!" - наголосили організатори.

Додамо

Наразі у Києві на Марш за тварин вийшло близько тисячі осіб.