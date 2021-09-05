Україна вийшла на Марш за права тварин. Лише у Києві зібралось близько тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У ці хвилини у столиці Україні розпочалася наймасштабніша гуманістична подія, покликана об'єднати людей навколо гуманістичних цінностей та привернути увагу громадськості до гострої потреби захисту тварин від жорстокості, передає УНН.
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За ініціативи UAnimals Марш за тварин одночасно відбувається у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Одесі, Сєвєродонецьку, Чернігові – загалом у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції «Академік Вернадський».
Разом із тисячами учасників Всеукраїнського маршу за права тварин ми звертаємося до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та депутатів Верховної Ради України з вимогою законодавчої заборони цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв, хутрових ферм і притравочних станцій.
Цитата
"Ми вимагаємо справедливості та закликаємо сприяти притягненню до відповідальності живодерів і «догхантерів».
Нам кажуть, що захист тварин не на часі. Але ми зібралися тут, бо гуманність завжди на часі. Підприємці, актори, артисти, волонтери, студенти, пенсіонери, ветерани – ми всі різні, але разом вимагаємо одного: врятувати тварин!
Прийшов момент не обіцянок, а змін для порятунку життів!" - наголосили організатори.
Додамо
Наразі у Києві на Марш за тварин вийшло близько тисячі осіб.