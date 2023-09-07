Українські підприємці знову можуть додати свій бізнес на Google Maps

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Google відновив доступ українських підприємців до функцій Google Maps, які були заблоковані з квітня 2022 року через безпекові фактори. Тепер українські бізнеси знову можуть додавати нові об'єкти на карти, редагувати та верифікувати профілі, а також залишати відгуки та коментарі.

Команда Міністерства цифрової трансформації України спільно з Google працювала над відновленням доступу до цих функцій. Завдяки їхній співпраці український бізнес отримав дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів, вказав Федоров.

"Ми вдячні Google за зважене й справедливе рішення, яке допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну продовжують розвиватися, створювати нові робочі місця та підтримувати економіку держави", – заявив Федоров.

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