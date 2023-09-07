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Украинские предприниматели снова могут добавить свой бизнес на Google Maps

Украинские предприниматели снова могут добавить свой бизнес на Google Maps

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Google вернул украинским предпринимателям доступ к Google Maps. Теперь они снова могут добавлять новые места, редактировать и подтверждать свои профили, а также оставлять отзывы и комментарии, сообщил в четверг вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Google восстановил доступ украинских предпринимателей к функциям Google Maps, которые были заблокированы с апреля 2022 года из-за факторов безопасности. Теперь украинские бизнесы снова могут добавлять новые объекты на карты, редактировать и верифицировать профили, а также оставлять отзывы и комментарии.

Команда Министерства цифровой трансформации Украины совместно с Google работала над восстановлением доступа к этим функциям. Благодаря их сотрудничеству украинский бизнес получил действенный инструмент для продвижения и поиска новых клиентов, указал Федоров.

"Мы благодарны Google за взвешенное и справедливое решение, которое поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, продолжают развиваться, создавать новые рабочие места и поддерживать экономику государства", – заявил Федоров.

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