Українські парламентарі зробили заяву щодо подій у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Народні депутати України зробили заяву щодо подій навколо виборів Президента Республіки Білорусь. Текст заяви оприлюднила у себе в Facebook заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Ми, народні депутати України, з занепокоєнням спостерігаємо за розвитком подій навколо виборів Президента Білорусі. З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з Президентом, у демократичний правовий спосіб”, — сказано в заяві.
Зі слів нардепів, український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам, і пам’ять про ці жертви спонукає “закликати білоруську владу проявляти стриманість щодо протестуючих, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав — на мирний протест”.
“Звертає на себе увагу той факт, що протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення та певні непрозорі події, які відбувалися у ході виборчої кампанії та у день голосування. Задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих”, — йдеться в заяві.
Нардепи закликали “підтримати наше звернення всіх депутатів демократичних фракцій Верховної Ради України”.
При цьому Євгенія Кравчук уточнила, що "це заява депутатів, не фракції".
Як повідомляв УНН, у містах Білорусі розпочались протести після виборів президента країни.
Станом на ранок 10 серпня у Мінську під час акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях.