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Українські миротворці розпочали виконання завдань в рамках місії ООН у ДР Конго

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Українські військовослужбовці після ротації приступили до виконання завдань місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Військовослужбовці чергової ротації національного контингенту приступили до виконання завдань Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго. У 18-му окремому вертолітному загоні Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго відбулись заходи з прийняття передачі повноважень командирів. Командир 11-ї ротації полковник Мухаммад Буланбаєв передав свої права та обов’язки командиру 12-ї ротації полковнику Сергію Ващенку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні, військовослужбовці у складі визначених комісій провели інвентаризацію та перевірку наявного майна, зброї, авіаційної та наземної техніки.

"Особовий склад 12-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону приступив до виконання обов’язків та завдань за призначенням, а саме — транспортні перевезення, вогнева підтримка наземних сил, повітряне супроводження, розвідка і спостереження, демонстрація сили, пошуково-рятувальні операції, оперативна логістична підтримка, тощо", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, до України повернулися миротворці з ДР Конго.

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