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До України повернулися миротворці з Конго

До України повернулися миротворці з Конго

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. З Демократичної Республіки Конго повернулися українські миротворці. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає УНН.

"21 жовтня 2020 року, у міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прибув літак з 164 українськими миротворцями, які протягом 10 місяців виконували завдання в складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Це другий етап ротації з ДР Конго. Після проходження митного та прикордонного контролю, за українськими традиціями миротворців зустріли з хлібом та сіллю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по завершенню урочистих заходів миротворці вирушили до військової частини, яка дислокується у місті Броди, на базі якої, вони пройдуть поглиблений медичний огляд та комплексне обстеження, а також протягом 3 тижнів перебуватимуть на обсервації. Під час проведення шикування у військовій частині, командир 18 окремого вертолітного загону 11 ротації полковник Мухамад Буланбаєв вручив воїнам-миротворцям грамоти та подякував усьому особовому складу 11 ротації за сумлінне виконання службових обов’язків у миротворчій місії.

Нагадаємо, що в ООН засудили напад, що стався нещодавно, на миротворців у Малі, під час якого один з них загинув.

Українські Національні Новини

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