Украинские миротворцы приступили к выполнению задач в рамках миссии ООН в ДР Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украинские военнослужащие после ротации приступили к выполнению задач миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Военнослужащие очередной ротации национального контингента приступили к выполнению задач Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. В 18-м отдельном вертолетном отряде Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго состоялись мероприятия по принятию передачи полномочий командиров. Командир 11-й ротации полковник Мухаммад Буланбаев передал свои права и обязанности командира 12-й ротации полковнику Сергею Ващенко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне, военнослужащие в составе определенных комиссий провели инвентаризацию и проверку имеющегося имущества, оружия, авиационной и наземной техники.
"Личный состав 12-й ротации 18-го отдельного вертолетного отряда приступил к исполнению обязанностей и задач по назначению, а именно - транспортные перевозки, огневая поддержка наземных сил, воздушное сопровождение, разведка и наблюдение, демонстрация силы, поисково-спасательные операции, оперативная логистическая поддержка и т.д.", - указано в сообщении.
Напомним, в Украину вернулись миротворцы из ДР Конго.