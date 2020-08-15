Українські лікарні почали підготовку до другої хвилі COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Учора відбулась нарада по підготовці лікарень другої хвилі коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я закликало всі регіони терміново провести необхідні підготовчі процеси для того, щоби якісно надавати медичну допомогу хворим на COVID-19. Про це у своєму Telеgram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками сьогоднішнього позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Так, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікарь Віктор Ляшко розповів про ситуацію щодо поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
“Він наголосив про сьогоднішній черговий антирекорд. На жаль, з кількостю захворюваності й зростає кількість госпіталізованих до закладів охорони здоров’я. У зв’язку з цим вчора відбулась нарада по підготовці лікарень другої хвилі. Міністерство охорони здоров’я закликало всі регіони терміново провести необхідні підготовчі процеси для того, щоби якісно надавати медичну допомогу хворим на COVID-19”, — повідомив Немчінов.
Він додав, що для цього Комісія дала доручення якомога швидше заключити договори із Національною службою здоров’я лікарням другої хвилі, які долучаються до лікування хворих на COVID-19.
“Також на засіданні через відеозв’язок розповіли про ситуацію в регіонах очільники Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Рівненської та Одеської облдержадміністрацій. Комісія висловила занепокоєння стрімким зростанням захворювання у цих регіонах. Було наголошено, що потрібно підсилити інформування населення та запобіжні заходи”, — зазначив урядовець.
Нагадаємо, що за весь час пандемії Україна вдвічі наростила потужності для боротьби з COVID-19. Це стосується і ліжкомісць у лікарнях, і медичного устаткування: апаратів ШВЛ та підведення кисню.