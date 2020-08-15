Українські лікарні почали підготовку до другої хвилі COVID-19

Так, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікарь Віктор Ляшко розповів про ситуацію щодо поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

“Він наголосив про сьогоднішній черговий антирекорд. На жаль, з кількостю захворюваності й зростає кількість госпіталізованих до закладів охорони здоров’я. У зв’язку з цим вчора відбулась нарада по підготовці лікарень другої хвилі. Міністерство охорони здоров’я закликало всі регіони терміново провести необхідні підготовчі процеси для того, щоби якісно надавати медичну допомогу хворим на COVID-19”, — повідомив Немчінов.

Він додав, що для цього Комісія дала доручення якомога швидше заключити договори із Національною службою здоров’я лікарням другої хвилі, які долучаються до лікування хворих на COVID-19.

“Також на засіданні через відеозв’язок розповіли про ситуацію в регіонах очільники Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Рівненської та Одеської облдержадміністрацій. Комісія висловила занепокоєння стрімким зростанням захворювання у цих регіонах. Було наголошено, що потрібно підсилити інформування населення та запобіжні заходи”, — зазначив урядовець.

Нагадаємо, що за весь час пандемії Україна вдвічі наростила потужності для боротьби з COVID-19. Це стосується і ліжкомісць у лікарнях, і медичного устаткування: апаратів ШВЛ та підведення кисню.



