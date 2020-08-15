Украинские больницы начали подготовку ко второй волне COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Вчера состоялось совещание по подготовке больниц второй волны коронавируса. Министерство здравоохранения призвало все регионы срочно провести необходимые подготовительные процессы для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. Об этом в своем Telеgram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
Так, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации по распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
"Он отметил сегодняшний очередной антирекорд. К сожалению, с количеством заболеваемости и растет количество госпитализированных в учреждения здравоохранения. В связи с этим вчера состоялось совещание по подготовке больниц второй волны. Министерство здравоохранения призвало все регионы срочно провести необходимые подготовительные процессы для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19", - сообщил Немчинов.
Он добавил, что для этого Комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19.
"Также на заседании через видеосвязь рассказали о ситуации в регионах руководители Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской облгосадминистраций. Комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом заболевания в этих регионах. Было отмечено, что нужно усилить информирование населения и меры предосторожности", - отметил чиновник.
Напомним, что за все время пандемии Украина вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19. Это касается и койкомест в больницах, и медицинского оборудования: аппаратов ИВЛ и подведения кислорода.