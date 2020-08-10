Українські легкоатлетки візьмуть участь у стартовому етапі "Діамантової ліги"

До програми змагань ввійшло 14 дисциплін. Українцям у першу чергу етап у Монако буде цікавий жіночими стрибками у висоту, адже у сектор вийдуть срібні медалістки чемпіонатів світу 2017 і 2019 Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Обидві на контрольних стартах у своїх містах цього літа вже злітали на 2,00 метри. Тепер вони зійдуться в очній боротьбі.

Серед суперниць українок відзначається болгарка Мірела Демірева, особистий рекорд якої дорівнює 2,00 м. А також британська багатоборка Катаріна Джонсон-Томпсон, яка зі стрибків у висоту має в активі 1,98. Загалом до заявки ввійшли сім спортсменок.

Як повідомляв УНН, пандемія коронавірусу внесла зміни в проведення травневих етапі “Діамантової ліги”.