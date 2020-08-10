Украинские легкоатлетки примут участие в стартовом этапе "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Этапом в Монако стартует сезон "Бриллиантовой лиги" в рамках которого будут соревноваться представительницы Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
В программу соревнований вошли 14 дисциплин. Украинцам в первую очередь этап в Монако будет интересен женскими прыжками в высоту, ведь в сектор выйдут серебряные медалистки чемпионатов мира 2017 и 2019 гг. Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Обе на контрольных стартах в своих городах этим летом уже взлетали на 2,00 метра. Теперь они сойдутся в очной борьбе.
Среди соперниц украинок отмечается болгарка Мирела Демирева, личный рекорд которой равна 2,00 м. А также британская многоборка Катарина Джонсон-Томпсон, по прыжкам в высоту имеет в активе 1,98. Всего в заявки вошли семь спортсменок.
Как сообщал УНН, пандемия коронавируса внесла изменения в проведение майских этапов “Бриллиантовой лиги”.