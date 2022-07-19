Українські діти, які втратили кінцівки внаслідок війни рф, поїдуть на лікування до США - Зеленська

Деталі



За словами Зеленської, сьогодні спільно з ініціаторами - Українським домом у Вашингтоні та посольством України у США - було презентовано програму протезування американській бізнес-спільноті, дипломатичному корпусу та представникам української діаспори.



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«Українські діти, що втратили кінцівки внаслідок російської агресії, поїдуть на лікування до США. Подякувала за ініціативу, яка дає нашим дітям, що пережили невимовний жах та страждання, не лише фізичне відновлення – вони отримують шанс на гідне, безбар’єрне життя. Уже маємо першу родину, яка скористалась програмою – це сім‘я Степаненко, яка потрапила під російський обстріл на залізничному вокзалі під час евакуації з Краматорська. Мама Наталя втратила одну ногу, а її донька Яна - обидві. Сьогодні Наталя вже пристосовується до нового протезу, а Яна готується до протезування найближчим часом», - заявила Перша леді.



Також Зеленська зазначила, що Український дім та посольство збирають інформацію від МОЗ та Офісу Президента про дітей, які отримали мінно-вибухові травми. Після визначення медичного закладу, що прийме родину в США, організовують відео-конференції між українськими та американськими лікарями, аби транспортувати дитину на лікування.

Доповнення

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок війни понад 657 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.