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Кількість жертв війни серед дітей зросла до 352

Кількість жертв війни серед дітей зросла до 352

Київ • УНН

 • 135782 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. 352 дитини загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні, повідомляє УНН з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Цитата

"Станом на ранок 15 липня 2022 року більше ніж 1009 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 352 дитини загинуло та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру міста Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.

Під час фіксації кримінальних правопорушень в Харківській області стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика внаслідок артилерійського обстрілу міста Чугуїв.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Українські Національні Новини

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