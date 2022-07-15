Число жертв войны среди детей возросло до 352
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. 352 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии ha в Украине, сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.
Цитата
"По состоянию на утро 15 июля 2022 года более 1009 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 352 ребенка погибли и более 657 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 14 июля в результате ракетных обстрелов врагом центра города Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.
Во время фиксации уголовных правонарушений в Харьковской области стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате артиллерийских обстрелов города Чугуев.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2126 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.