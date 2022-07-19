Украинские дети, потерявшие конечности в результате войны рф, поедут на лечение в США - Зеленская
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинские дети, потерявшие конечности в результате российской агрессии, поедут на лечение в США. Об этом сообщила Первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram, сообщает УНН.
Детали
По словам Зеленской, сегодня совместно с инициаторами – Украинским домом в Вашингтоне и посольством Украины в США – была презентована Программа протезирования американскому бизнес-сообществу, дипломатическому корпусу и представителям украинской диаспоры.
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«Украинские дети, потерявшие конечности в результате российской агрессии, поедут на лечение в США. Поблагодарила за инициативу, которая дает нашим детям, пережившим невыразимый ужас и страдания, не только физическое восстановление – они получают шанс на достойную, безбарьерную жизнь. Уже есть первая семья, которая воспользовалась программой – это семья Степаненко, которая попала под российский обстрел на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска. Мама Наталья потеряла одну ногу, а ее дочь Яна - обе. Сегодня Наталья уже приспосабливается к новому протезу, а Яна готовится к протезированию в ближайшее время», – заявила Первая леди.
Также Зеленская отметила, что Украинский дом и посольство собирают информацию от Минздрава и Офиса Президента о детях, получивших минно-взрывные травмы. После определения медицинского учреждения, которое примет семью в США, организовывают видеоконференции между украинскими и американскими врачами, чтобы транспортировать ребенка на лечение.
Дополнение
По официальной информации ювенальных прокуроров, в результате войны более 657 детей получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 352, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.