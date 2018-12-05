Українські аграрії перевершили рекорд з намолоту зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські аграрії вже намолотили 69,3 млн тонн зернових з площі 14,6 млн га, або 99% до прогнозу, при врожайності 47,4 ц/га, перевершивши свій попередній рекорд від 19 листопада - 66,4 млн тонн. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства, передає УНН.
“Станом на 4 грудня українські аграрії намолотили 69,3 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (99%) при врожайності 47,4 ц/га”, — йдеться у повідомленні.
З них зібрано:
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- ранніх зернових та зернобобових — 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га;
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- кукурудзи — 34,1 млн тонн з площі 4,4 млн га (97%) при врожайності 77,0 ц/га;
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- гречки — 136 тис. тонн з площі 108 тис. га (99%) при врожайності 12,6 ц/га;
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- проса — 78 тис. тонн з площі 51 тис. га (98%) при врожайності 15,4 ц/га.
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Крім того, технічних культур намолочено:
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- соняшнику — 13,8 млн тонн з площі 6,0 млн га (99,8%) при врожайності 22,8 ц/га;
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- сої — 4,4 млн тонн з площі 1,7 млн га (99%) при врожайності 25,8 ц/га;
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- ріпаку — 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га при врожайності 26,1 ц/га.
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- цукрових буряків накопано 13,5 млн тонн з площі 274 тис. га (98%) при врожайності 494 ц/га.
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Нагадаємо, аграрний товарообіг з ЄС за 10 місяців 2018 року збільшився до 6,9 млрд доларів. Крім того, до кінця 2018 року в Україні подорожчає хліб.