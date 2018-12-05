Украинские аграрии побили рекорд по намолоту зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские аграрии уже намолотили 69,3 млн тонн зерновых с площади 14,6 млн га, или 99% к прогнозу, при урожайности 47,4 ц/га, превзойдя свой предыдущий рекорд от 19 ноября - 66,4 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
"По состоянию на 4 декабря украинские аграрии намолотили 69,3 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (99%) при урожайности 47,4 ц/га", - говорится в сообщении.
Из них собрано:
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- ранних зерновых и зернобобовых - 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га;
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- кукурузы - 34,1 млн тонн с площади 4,4 млн га (97%) при урожайности 77,0 ц/га;
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- гречихи - 136 тыс. тонн с площади 108 тыс. га (99%) при урожайности 12,6 ц/га;
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- проса - 78 тыс. тонн с площади 51 тыс. га (98%) при урожайности 15,4 ц/га.
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Кроме того, технических культур намолочено:
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- подсолнечника - 13,8 млн тонн с площади 6,0 млн га (99,8%) при урожайности 22,8 ц/га;
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- сои - 4,4 млн тонн с площади 1,7 млн га (99%) при урожайности 25,8 ц/га;
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- рапса - 2,7 млн тонн с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.
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- сахарной свеклы накопано 13,5 млн тонн с площади 274 тыс. га (98%) при урожайности 494 ц/га.
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Напомним, аграрный товарооборот с ЕС за 10 месяцев 2018 увеличился до 6,9 млрд долларов. Кроме того, до конца 2018 года в Украине подорожает хлеб.