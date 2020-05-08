Українські АЕС за добу виробили 193,14 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 193,14 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 7 травня, станціями вироблено 193,14 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 34,20 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 8 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- Енергоблок №2 Запорізької АЕС з 21 квітня 2020 року відключено від енергомережі та виведено в резерв.
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 141-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 8-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 23-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 23-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 000 МВт, РАЕС – 2 540 МВт, ЮУАЕС – 1 570 МВт, ХАЕС – 1 910 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, ДБР розслідує, з яких причин Міненерго обмежило виробіток електроенергії на АЕС.