Украинские АЭС за сутки произвели 193,14 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 193,14 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"За прошедшие сутки, 7 мая, станциями выработано 193,14 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 34,20 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также указано, что 8 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- Энергоблок №2 Запорожской АЭС с 21 апреля 2020 года отключен от энергосети и выведен в резерв.
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 141-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 8-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2000 МВт, РАЭС - 2540 МВт, ЮУАЭС - 1 570 МВт, ХАЭС - 1 910 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, ГБР расследует, по каким причинам Минэнерго ограничило выработку электроэнергии на АЭС.