Українське судно з зерном для країн Африки прибуло в Джибуті
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Судно з українським зерном пришвартувалося в східноафриканській державі Джибуті. Це перша партія зерна, відправлена з України до Африки з початку повномасштабного вторгнення рф, пише УНН з посиланням на BBC.
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Судно Brave Commander було зафрахтоване ООН, щоб доставити пшеницю до країн, яким загрожує голод.
На відвантаження потрібно близько чотирьох днів, перш ніж зерно доставлять до сусідньої Ефіопії, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги.
На сьогодні Ефіопія переживає найсильнішу посуху за останні 40 років.
Раніше
16 серпня повідомлялося, що перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно з зерном для Ефіопії - Brave Commander - вирушило з порту "Південний" на Одещині.
Нагадаємо
За 29 днів з моменту відкриття "зернового коридору" з українських портів вийшли 56 суден, повідомляють в Адміністрації морських портів України.