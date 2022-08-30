Украинское судно с зерном для стран Африки прибыло в Джибути
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Судно с украинским зерном пришвартовалось в восточноафриканском государстве Джибути. Это первая партия зерна, отправленная из Украины в Африку с начала полномасштабного вторжения рф, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Судно Brave Commander было зафрахтовано ООН, чтобы доставить пшеницу в страны, которым грозит голод.
На отгрузку нужно около четырех дней, прежде чем зерно доставят в соседнюю Эфиопию, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи.
На сегодня Эфиопия переживает сильнейшую засуху за последние 40 лет.
Ранее
16 августа сообщалось, что первое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно с зерном для Эфиопии - Brave Commander - отправилось из порта "Южный" в Одесской области.
Напомним
За 29 дней с момента открытия "зернового коридора" из украинских портов вышли 56 судов, сообщают в Администрации морских портов Украины.