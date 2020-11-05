Українська жіноча футбольна команда перемогла вірменську із рахунком 9:0
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Матч першого кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів завершився із рахунком 9:0 на користь української команди "Житлобуд-2", передає УНН.
Так, у поєдинку проти вірменського "Алашкерта" рахунок вже на шостій хвилині матчу відкрила наша футболістка Анастасія Філенко.
Під час першого тайму ще дві футболістки команди "Житлобуд-2" – Яна Калініна та Яна Малахова – забили голи.
На початку другого тайму у ворота "Алашкерта" знову забила Яна Калініна. Ще двома голами відзначились Юлія Тітова та Вероніка Андрухів.
Наприкінці матчу українка Натія Панцулая реалізувала хет-трик, забивши команді суперниць три голи.
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