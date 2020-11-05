Украинская женская футбольная команда победила армянскую со счетом 9:0
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов завершился со счетом 9:0 в пользу украинской команды "Житлобуд-2", передает УНН.
Так, в поединке против армянского "Алашкерта" счет уже на шестой минуте матча открыла наша футболистка Анастасия Филенко.
Во время первого тайма две футболистки команды "Житлобуд-2" - Яна Калинина и Яна Малахова - забили голы.
В начале второго тайма в ворота "Алашкерта" снова забила Яна Калинина. Еще двумя голами отличились Юлия Титова и Вероника Андрухив.
В конце матча украинка Натия Панцулая реализовала хет-трик, забив команде соперниц три гола.
Напомним, в Украине стартовал всеукраинский опрос о ценности футбола.