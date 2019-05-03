Українська збірна завоювала низку нагород молодіжного ЧЄ з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У підсумку молодіжного чемпіонату Європи з пауерліфтингу збірна України здобула 19 нагород, з них 8 “золотих”, 4 “срібних” та 7 “бронзових”, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Дівчата вибороли перше загальнокомандне місце, обійшовши збірні Росії та Словаччини. А в командному заліку серед юніорок та юніорів збірна команда України посіла другі сходинки.
Титули чемпіонів Європи цього року здобули: Полянська Марія (до 47 кг), Яворська Валерія (до 52 кг), Антонюк Анастасія (до 57 кг), Русаненко Дар‘я (до 72 кг), Бражник Дарія (до 43 кг), Демян Зіна (до 47 кг), Долгий Едгар (до 59 кг), Віктор Голіней (понад 120 кг).
Срібними призерами стали: Буккіна Олена (до 63 кг), Параскевич Катерина (до 84 кг), Голіней Дмитро, Краснова Руслана.
"Бронзу" вибороли: Колесник Аніта (до 57 кг), Гурак Вікторія, Юлія Осіїк (до 57 кг), Шендерчук Марія (до 63 кг), Бабюк Ростислав (до 59 кг), Євгеній Чернятін (до 105 кг), Володимир Кравець (до 120 кг).
Нагадаємо, що минулого року троє українців ставали чемпіонами світу з пауерліфтингу.