Украинская сборная завоевала ряд наград молодежного ЧЕ по пауэрлифтингу

Девушки завоевали первое общекомандное место, обойдя сборные России и Словакии. А в командном зачете среди юниорок и юниоров сборная команда Украины заняла второе место.

Титулы чемпионов Европы в этом году получили: Полянская Мария (до 47 кг), Яворская Валерия (до 52 кг), Антонюк Анастасия (до 57 кг), Русаненко Дарья (до 72 кг), Бражник Дария (до 43 кг), Демьян Зина (до 47 кг), Долгий Эдгар (до 59 кг), Виктор Голиней (более 120 кг).

Серебряными призерами стали: Буккина Елена (до 63 кг), Параскевич Екатерина (до 84 кг), Голиней Дмитрий, Краснова Руслана.

“Бронзу” завоевали: Колесник Анита (до 57 кг), Гурак Виктория, Юлия Осиик (до 57 кг), Шендерчук Мария (до 63 кг), Бабюк Ростислав (до 59 кг), Евгений Чернятин (до 105 кг), Владимир Кравец (до 120 кг).

Напомним, что в прошлом году трое украинский становились чемпионами мира по пауэрлифтингу.