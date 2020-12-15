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Українська сторона в ТКГ висловила позицію стосовно продовження "особливого статусу" Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прийняття Верховною Радою України законопроекту № 4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донбасу, відповідно до політичних домовленостей. Про це повідомила пресслужба української делегації в ТКГ, інформує УНН.

Українська сторона в ТКГ висловила позицію стосовно продовження "особливого статусу" Донбасу

“Прийняття законопроекту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей, у зв’язку з чим, пропонується підтримати прийняття зазначеного законопроекту”, — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що Закон України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” передбачений згідно з пунктом № 3 Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України Петра Порошенка і ініціативи Президента Росії Володимира Путіна від 05 вересня 2014 року. Таким чином, втрата чинності вказаного Закону може спричинити до звинувачень РФ у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес.

Нагадаємо, що сьогодні народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради ухвалили в цілому законопроект № 4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.

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