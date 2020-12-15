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Украинская сторона в ТКГ выразила позицию относительно продолжения "особого статуса" Донбасса

Киев • УНН

 • 10629 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Принятие Верховной Радой Украины законопроекта № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донбасса, в соответствии с политическими договоренностями. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, информирует УНН.

Украинская сторона в ТКГ выразила позицию относительно продолжения "особого статуса" Донбасса

“Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта”, — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Закон Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” предусмотрен согласно пункту № 3 Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы о совместных шагах, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициативы Президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года. Таким образом, потеря силы указанного Закона может привести к обвинениям РФ в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс.

Напомним, что сегодня народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады приняли в целом законопроект № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

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