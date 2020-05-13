Українська система охорони здоров’я справляється із 350-600 захворілими на COVID-19 за добу – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Українська система охорони здоров’я благополучно справляється з захворілими на COVID-19 в діапазоні цифр від 350 до 600 випадків за добу, тому у такій динаміці можна казати про послаблення карантинних заходів. Про це в ефірі Українського радіо повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.
“Те, що ми зробили на початку березня дало позитивний результат, нам вдалося запобігти масового надходження хворих на коронавірусну хворобу до закладів охорони здоров’я, тобто система охорони здоров’я справилася з першими випадками коронавірусної хвороби і в подальшому завдяки карантину у нас не відбулося навантаження. Ми оцінюючи динаміку розвитку захворюваності і росту коронавірусної хвороби на території України кажемо, що в діапазоні цифр від 350 до 600 випадків на день наша система охорони здоров’я готова справлятися з цією хворобою, надаючи як медичну допомогу, так і реанімаційні заходи, яких потребує невелика частина хворих”, — зазначив він.
За його словами, зараз мета МОЗ не тільки не допустити сплеску захворюваності, а й зробити так, щоб почалося зниження.
“Коли ми говоримо чи буде сплеск чи не буде — наша мета не допустити сплеску, наша мета зробити так, щоб почалося зниження. И зараз розцінюємо, що діапазон ось цих кількості випадків від 350-600 — це для нас благополучна ситуація з якою ми справляємося, і в цій динаміці ми готові пом’якшувати карантинні заходи, відслідковуючи, як це пом’якшення буде впливати на ситуацію у країні”, — додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект № 3383 щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.