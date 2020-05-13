Українська система охорони здоров’я справляється із 350-600 захворілими на COVID-19 за добу – Ляшко

“Те, що ми зробили на початку березня дало позитивний результат, нам вдалося запобігти масового надходження хворих на коронавірусну хворобу до закладів охорони здоров’я, тобто система охорони здоров’я справилася з першими випадками коронавірусної хвороби і в подальшому завдяки карантину у нас не відбулося навантаження. Ми оцінюючи динаміку розвитку захворюваності і росту коронавірусної хвороби на території України кажемо, що в діапазоні цифр від 350 до 600 випадків на день наша система охорони здоров’я готова справлятися з цією хворобою, надаючи як медичну допомогу, так і реанімаційні заходи, яких потребує невелика частина хворих”, — зазначив він.

За його словами, зараз мета МОЗ не тільки не допустити сплеску захворюваності, а й зробити так, щоб почалося зниження.

“Коли ми говоримо чи буде сплеск чи не буде — наша мета не допустити сплеску, наша мета зробити так, щоб почалося зниження. И зараз розцінюємо, що діапазон ось цих кількості випадків від 350-600 — це для нас благополучна ситуація з якою ми справляємося, і в цій динаміці ми готові пом’якшувати карантинні заходи, відслідковуючи, як це пом’якшення буде впливати на ситуацію у країні”, — додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект № 3383 щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого урядом для запобігання поширенню коронавірусної хвороби.