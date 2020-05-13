Украинская система здравоохранения справляется с 350-600 заболевшими COVID-19 за сутки - Ляшко

“То, что мы сделали в начале марта дало положительный результат, удалось предотвратить массовое поступление больных коронавирусной болезнью в учреждения здравоохранения, то есть система здравоохранения справилась с первыми случаями коронавирусной болезни и в дальнейшем благодаря карантину у нас не произошло нагрузк. При оценивании динамики развития заболеваемости и роста коронавирусной болезни на территории Украины мы говорим, что в диапазоне цифр от 350 до 600 случаев на день наша система здравоохранения готова справляться с этой болезнью, предоставляя как медицинскую помощь, так и реанимационные мероприятия, в которых нуждается небольшая часть больных”, — отметил он.

По его словам, сейчас главная цель не только не допустить всплеск заболеваемости, но и сделать так, чтобы началось снижение.

“Когда мы говорим будет всплеск или не будет — наша цель не допустить всплеска, наша цель сделать так, чтобы началось снижение. И сейчас расцениваем, что диапазон вот этих количества случаев от 350-600 — это для нас благополучная цифра с которой мы справляемся, и в этой динамике мы готовы смягчать карантинные меры, отслеживая, как это смягчение будет влиять на ситуацию в стране”, — добавил он.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3383 относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного правительством для предотвращения распространения коронавирусной болезни.