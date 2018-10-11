Українська шпажистка стала дворазовою чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Представниця України Катерина Чорній відзначилася ще одним успішним виступом у Буенос-Айресі в рамках третіх літніх Юнацьких Олімпійських ігор, інформує УНН із посиланням на НОК України.

До “золота” в особистому заліку українська шпажистка додала нагороду найвищого ґатунку у змішаній командній першості. Саме Чорній завершувала фінальний поєдинок, у якому “Європа 1” перемогла “Азію-Океанію 1” з рахунком 28:25.

“Чесно кажучи, до старту думала лише про індивідуальні змагання, але зараз розумію, мати дві медалі — це дуже приємно! Я неймовірно рада за себе та за команду. Дуже прикольні емоції та відчуття. Вважаю, що виступати в команді вдвічі відповідальніше, але це дуже цікавий формат. Сьогодні я розуміла, що фехтую не лише за себе, а й за всю команду. Тож, це не лише моя медаль, це наша спільна перемога!”, — наголосила українка.

Разом із українкою в команді “Європа 1” виступила також угорка Крістіан Рабб і Ліза Пустай, француз Арман Спішигер, та італійці Мартіна Фаваретто і Давіде ді Веролі.

Окрім того додамо, для України дві золоті медалі виборола Чорній, одну “золоту” — веслувальник Тищенко, а “бронзу” додав дзюдоїст Вередиба.

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