Украинская шпажистка стала двукратной чемпионкой Юношеских Олимпийских игр

К “золоту” в личном зачете украинская шпажистка добавила награду высшей пробы в смешанной командном первенстве. Именно Чорний завершала финальный поединок, в котором “Европа 1” победила “Азию-Океанию 1” со счетом 28:25.

“Честно говоря, до старта думала только об индивидуальных соревнования, но сейчас понимаю, иметь две медали — это очень приятно! Я невероятно рада за себя и за команду. Очень прикольные эмоции и ощущения. Считаю, что выступать в команде вдвое ответственно, но это очень интересный формат. Сегодня я понимала, что фехтую не только за себя, но и за всю команду. Поэтому, это не только моя медаль, это наша общая победа!”, — подчеркнула украинка.

Вместе с украинкой в ​​команде “Европа 1” выступила также венгерка Кристиан Рабб и Лиза Пустай, француз Арман Спишигер, и итальянцы Мартина Фаваретто и Давиде ди Вероли.

Кроме того добавим, для Украины две золотые медали завоевала Чорний, одну “золотую” — гребец Тищенко, а “бронзу” добавил дзюдоист Вередиба.